Bigues, primer rival copero

El Telecable Gijón comenzará su defensa del título de Copa de la Reina de hockey sobre patines enfrentándose al Bigues i Riels según deparó el sorteo celebrado al mediodía de ayer en el Ayuntamiento de La Coruña, ciudad que acogerá tanto esta final como la masculina entre los días 19 al 22 de marzo. La competición tendrá lugar en el Palacio de Deportes de Riazor. Disputan estas dos competiciones los ocho primeros equipos clasificados al final de la primera vuelta siendo los cuatro primeros cabezas de serie y por tanto no pueden enfrentarse entre sí en los cuartos de final. En el caso de la Copa de la Reina estos fueron: Manlleu, Palau i Plegamans, Cerdanyola y Telecable Gijón.

Si el equipo gijonés supera este primer compromiso el siguiente rival saldrá del emparejamiento entre el Manlleu y el Voltregà, que a priori es el más igualado de todos los cuartos de final. Por el otro lado del cuadro el sorteo ha deparado los enfrentamientos entre el Cerdanyola y el Vilasana y el Palau y el Alcorcón. En representación del club gijonés acudió al sorteo su capitana, Sara Lolo así como el entrenador Fernando Sierra. El técnico gijonés aseguró que "en la Copa de la Reina no hay favoritos" por mucho que el entrenador de su primer rival el Bigues i Riels, Ramón Peralta, diera al Telecable Gijón como tal. Estos dos equipos también se enfrentaron el pasado año en la primera ronda con victoria gijonesa en una Copa que al final se llevó el Telecable Gijón.

Si las gijonesas parten como favoritas en esta primera eliminatoria su rival saldrá de la más complicada de las cuatro ya que medirá a Manlleu y Voltregà dos de los mejores equipos de la OK Liga y por plantilla candidatos a ganar cualquier competición en la que tomen parte. "Sería muy bonito poder ganar una Copa de la Reina en La Coruña porque creo que hay muchas similitudes en lo que supuso el Liceo para el hockey masculino y lo que es el Telecable para el femenino" indicó Fernando Sierra quien también confía en que "seamos como el equipo de casa porque no en vano la única jugadora gallega que participará en la Copa es María Sanjurjo que juega con nosotros". Este es el segundo año que la Copa de la Reina y la de Rey se disputan a la vez y en la misma ciudad, la primera ocasión fue el pasado año en Reus y a juicio del presidente de la Federación Española de Patinaje Carmelo Paniagua "juntar las dos copas fue todo un acierto". Paniagua llegó a definir esta competición como "la que más interés despierta no solo en el hockey español sino en el de todo el mundo".