Derbi sin Bale y con Carrasco

Tres semanas después de la intensa final de la Supercopa en Arabia, el derbi madrileño se traslada al Santiago Bernabéu con los dos equipos en una situación muy diferente: el Madrid estrena liderato ante su afición con una racha de veinte partidos invicto y el Atlético llega tras dos tropiezos ligueros y la eliminación de la Copa por la Cultural Leonesa, un Segunda B. Además, Cholo Simeone no ha conseguido el refuerzo esperado en el mercado de invierno, un ariete tipo Cavani, y tendrá que conformarse con la vuelta del belga Yannick Carrasco. Mientras, Zidane se queda como estaba y mantiene a Bale fuera de la convocatoria.

Además de Bale, Zidane no cuenta para este partido con el brasileño Rodrygo, ni con Hazard, que sigue recuperándose de su lesión. Pese a su decisión de ayer, el técnico francés descartó la marcha de Bale, pretendido por su anterior equipo, el Tottenham. "Gareth está con nosotros y voy a contar con él", recalcó Zidane, que insistió en la importancia del grupo: "Tenemos a 25 jugadores y están todos muy bien. Lo bueno de mi plantilla es que están todos metidos y cuando les toca jugar, intentan hacerlo bien o por lo menos lo dan todo, eso para mí es lo más importante. Algunos se van a quedar fuera de la convocatoria. Es la complicación para un entrenador", dijo.

Zidane cree que el derbi de hoy no tendrá nada que ver con los últimos antecedentes: "No miramos ni el partido de pretemporada ni el de Supercopa. Lo que espero es ver un gran partido". El técnico madridista defendió a Simeone de las críticas: "No las entiendo. Hace poco dije que Guardiola era el mejor y Simeone es de los mejores. Lo ha demostrado siempre y no cambia nada lo que pienso de él".

Mientras, Simeone descartó cualquier síntoma de derrotismo ante el derbi: "Lo que depende de mí es hacer un gran partido y yo voy con la ilusión de siempre al Bernabéu. Uno elige vivir con ánimo o con desánimo. Y yo siempre elegí vivir con ánimo. Claro que las circunstancias muchas veces generan dificultades, pero para las dificultades están las oportunidades. Y yo vivo así". Y añadió: "Hemos tenido una semana de entrenamiento muy buena. No miramos ni escuchamos otras situaciones".

Sobre la vuelta de Yannick Carrasco, el técnico argentino comentó que "me gustaron mucho sus ganas de venir. Cuando encuentras futbolistas que tienen ganas de venir al Atlético de Madrid, es un paso importante para lo que después puede pasar".