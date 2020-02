DKV Gijón y Grupo IMQ, derbi sin claro favorito

Los dos equipos gijoneses de la Primera división masculina de balonmano, DKV Gijón y Grupo IMQ, se miden esta tarde (Palacio de los Deportes, 20 horas) en un derbi local que se presenta igualado y sin favoritos y que enfrentará a dos plantillas de similares características que están separadas por tan solo dos puntos.

El DKV Gijón es en esta ocasión el anfitrión y afronta el partido con la duda de Iván Álvarez, que no ha podido entrenar en toda la semana debido a una afección gripal y no será hasta poco antes del partido cuando el entrenador, Ángel Gulín, sabrá si podrá contar con él o no. Para Gulín, "es un partido muy importante, si ganamos les igualamos a puntos pero no será fácil porque ellos están jugando muy bien".

El DKV Gijón se está mostrando fuerte en casa y a los equipos de mayor potencial de la categoría les ha costado mucho ganar en La Guía, incluso alguno como el Unión Financiera acabó perdiendo. Llega a este partido tras dos victorias consecutivas y busca sumar la tercera.

Por su parte, el Grupo IMQ acude con varias bajas. Villaldea sigue sin poder contar con Canal y a él se une Álvaro Borobio, lesionado la pasada jornada en Oviedo, Sergio Vizcaíno y el portero Germán Valdespino, que será baja para el resto de la temporada ya que se marcha a Portugal de Erasmus.

Además, Marcos Méndez, uno de los jugadores más en forma, tiene problemas en la espalda y no se ha entrenado en toda la semana por lo que será duda hasta última hora. Villaldea destaca "la juventud y velocidad del rival que te penaliza mucho las pérdidas de balón, la dirección con Diego Cruz y una muy buena portería". Para el técnico grupista, "los dos equipos estamos haciendo una buena temporada".