El Sporting B visita a un Coruxo en racha

Campo O Vao

Hora 17:00

Árbitro ROMERO FREItAs

El Sporting B se enfrenta esta tarde a un equipo con una gran dinámica. El Coruxo, uno de los conjuntos más veteranos de Segunda División B, no ha encajado un solo gol en lo que va de 2020 y acumula ya seis jornadas sin perder. La última vez que los gallegos hincaron la rodilla fue el pasado 8 de diciembre en Ganzábal. Aquel día, el Langreo venció por 3-2.

La buena marcha actual de los rojiblancos, solo empañada por la derrota por la mínima ante el San Sebastián de los Reyes, le lleva a Galicia con toda la plantilla disponible a excepción de Javi Cobo, que se quedó en Gijón por precaución. Los de Samuel quieren dar un golpe encima de la mesa y corroborar su buen momento que les ha llevado a ocupar la octava posición, eso sí, en uno de los años más reñidos en la Segunda División B. Los rojiblancos tienen a cuatro puntos la zona de play-off de ascenso y a cinco la de descenso.

Samuel podrá contar con Alejandro Montes, más conocido como Toquero. El delantero volvió esta semana a Mareo tras una corta cesión en el Caudal de Mieres de Tercera división con quien disputó 14 partidos y anotó 4 goles. Toquero, de 19 años, finalizó su etapa juvenil la temporada pasada logrando 25 goles en 28 encuentros en División de Honor.

"Hace unas semanas las cosas iban peor, ahora el trabajo constante del día a día nos ha ayudado a mejorar. Hay que seguir siendo humildes y sin dormirse, porque esto no para", dijo Samuel Baños en sala de prensa ante este partido complicado en O Vao. "La salvación estará muy cara, a poco que no estés atento los de abajo te recortan puntos. Necesitamos seguir sumando y tener claro el objetivo, que no es otro que la permanencia", explicó el técnico gijonés antes de partir hacia tierras gallegas.

El Sporting B ha mejorado considerablemente con el paso de las jornadas. Atrás quedan aquellas semanas en las que el equipo no lograba abandonar los puestos bajos de la clasificación y el técnico no sabía en qué apoyarse para remendar la situación. Ahora, ya en la jornada 23 los César, Berto, Gragera, Guille Rosas o Gaspi, han sumado la experiencia necesaria y sobre todo en Mareo juegan casi de memoria. No así fuera de casa, donde a los canteranos les está costando sumar. Cierto es que no han tenido la suerte de cara en partidos como el de Melilla, en Luanco o el de Langreo, donde en el último minuto del encuentro David Álvarez empató el encuentro.

En el último encuentro en Mareo ante el Pontevedra, el desparpajo de César y la reaparición de Berto sumaron para que el equipo rojiblanco se llevara los tres puntos ante otro de los gallitos de la categoría e impulsaran al filial.

Samuel tendrá dónde elegir para de cara a este encuentro, ante el que quizás sea el equipo revelación de la temporada en el Grupo I de la Segunda División B. Los gallegos, con gente veterana y curtida en Segunda División como el ex del Lugo o la Cultural Leonesa Manu o el ex jugador de la Ponferradina Mateo Míguez, fichaje de invierno del Coruxo, no lo pondrán nada fácil a los rojiblancos.