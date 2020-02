El líder se trabaja la victoria

El Lealtad se llevó un disputado partido, sobre todo en una primera parte en la que el Praviano plantó cara a los locales e incluso llegó a tener el dominio. No obstante, ese dominio no lo acompañó de ocasiones y fue el Lealtad el que tuvo las más claras. A los locales, que no jugaron a su ritmo habitual, les costó coger las riendas. Pero, al final, son ya 61 los partidos seguidos del Lealtad sin perder en Liga.

Las ocasiones del Lealtad en la primera mitad llegaron a balón parado y en dos en dos saques de esquina botados por Semedo y rematados por Pelayo Pedrayes. El primero lo sacó Chechu bajo palos y el segundo lo acabó empujando a gol Álvaro, pero en fuera de juego. El partido pareció atascarse en el ecuador de la primera mitad, cuando el Lealtad empezó a encauzar el choque, con un buen Miguel Obaya. Justo antes de llegar al descanso, el Praviano tuvo una ocasión clara con un tiro de Luis Gutiérrez desde la frontal que paró Bussman.

Tras la reanudación, en los cinco primeros minutos, dominó el Praviano y dispuso de una ocasión clara por medio de Pablo, pero Bussman le ganó el mano a mano. Este inicio fue un espejismo y, a partir de ahí, el Lealtad se adueñó del partido. Avisó primero Juan tras una asistencia de Steve, yéndose su tiro alto por muy poco. En el 63 llegó el primer gol tras una falta que rechazó en falso la zaga del Praviano y que volvió a centrar Piniella, encontrando a Miki, que remataba de primeras batiendo a Buru. El Lealtad continuó con su dominio y dispuso de otra ocasión de peligro por medio de Juan López.

Y se llegaba al final del partido, con un Miki Cantave más activo, que realizó el jugadón del segundo gol: en el último minuto del descuento llegaría la locura, cuando Cantave se fue de cuatro contarios y asistió a Gegunde para que empujara el balón a gol.