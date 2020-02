Messi carga duramente en Instagram contra Abidal

El jugador del FC Barcelona Lionel Messi criticó las declaraciones de Eric Abidal al asegurar que debería "dar nombres porque si no, se está ensuciando a todos" los miembros de la plantilla tras las afirmaciones del secretario técnico culé aseverando que "muchos jugadores no estaban contentos" con Ernesto Valverde.

"Muchos jugadores no estaban satisfechos, ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como exjugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión", dijo Abidal en una entrevista con el diario 'Sport'.

Messi utilizó sus redes sociales para cuestionar las palabras de su excompañero. "Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones", indicó el argentino a través de su perfil de Instagram.

"Cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no, se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas", comentó el argentino, quien también reconoció que la plantilla fue la primera que admitió su mal momento esta temporada antes de que fuese destituido Valverde.

El jugador rosarino ha dejado claro que ellos no pidieron el cese del 'Txingurri' y que las decisiones de este calado son competencia exclusiva de la junta directiva y no de la primera plantilla. "Los jugadores (somos responsables) de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien", añadió Messi.

"Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman", sentenció el '10' del FC Barcelona, que escribió sus palabras sobre una captura de la entrevista publicada este martes.