"No voy a meterme en la vida de Messi ni en la de nadie"

A Quique Setién, entrenador del Barcelona, le tocó ayer el papel de apaga-fuegos de la crisis blaugrana entre Messi y Abidal. "A mí habladme de fútbol, por favor; lo demás no me interesa", pidió Setién a la prensa en la previa del partido de cuartos de final de la Copa del Rey, hoy ante el Athletic Club. "Messi ya tiene la experiencia y la capacidad suficiente para decidir las cosas que tiene o no tiene que hacer. Yo no me voy a meter en la vida de Messi ni en la de nadie", añadió sobre el comportamiento de su capitán. "Sigo con la misma ilusión y las mismas ganas, o más si cabe. Hay que ser positivos. A mí me empuja el viento del norte, que es muy fuerte, y no me caigo fácilmente. Ya te digo que esto va a ir para delante, seguro, y va a ir muy bien", sentenció.