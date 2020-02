El fortín de Mareo se cae

Posiblemente fuese el día de menos frescura y claridad de ideas en el Sporting B de los últimos meses en casa, el indicado para poner fin a la racha en Mareo. Tras siete partidos invicto, el conjunto de Samuel Baños cayó derrotado en su campo. Lo hizo por un error defensivo, que aprovechó el Racing de Ferrol, en su único acercamiento. Y porque el árbitro anuló gol legal a Berto, que estaba en clara posición legal, tras un gran pase de Chiki. Con la derrota de ayer el Sporting B finaliza una dinámica como local que le llevó a ganar seis partidos y empatar uno durante los últimos tres meses.

El Racing de Ferrol, bien plantado con una defensa de cinco, salió más enchufado y con las ideas más claras. Sin apenas concesiones, e intentando aprovechar cualquier mínimo detalle, el conjunto gallego frenó el asentamiento inicial del filial del Sporting. Tuvo el Racing una primera aproximación en un remate de Rivada de cabeza que se fue desviado. Y tras varios avisos, en acciones a balón parado, el conjunto de Samuel Baños fue ganando presencia en campo rival poco a poco. Empezaron a aparecer Garci y César por las bandas y el equipo lo notó. Pero sin encontrar la finalización necesaria. La mejoría que iba a experimentando el conjunto rojiblanco se truncó cuando el Racing de Ferrol aprovechó un fallo de Pelayo Suárez, que intentó ceder a su portero con el pecho un centro lateral de los ferrolanos, pero se quedó corto, y ahí apareció Juan Antonio para marcar el gol que al final supuso la victoria para los visitantes.

La réplica del Sporting B llegó con la ocasión más clara, con una buena acción de Garci, que tuvo sangre fría, regateó a rivales, y cuando se acercó al área pequeña y se puso a definir con la zurda, su disparo pegó en Chiki.

Con la desventaja en el marcador, el Sporting B, a diferencia del tramo inicial del partido, salió del descanso decidido, sin especulaciones. El Racing de Ferrol, con su misma idea, siguió fiel a su apuesta por la consistencia, y más al tener un tanto de ventaja. Llegó pronto la primera opción para marcar de los rojiblancos, con un balón aéreo ganado por Gragera, que acabó en los pies de Berto, pero su disparo se fue rozando el palo. También se topó con el portero Gaspar tras un disparo desde fuera, y en la continuación de la jugada Berto no fue capaz de rematar el centro lateral de Pablo García.

Con el Racing de Ferrol intentando enfriar el partido, el filial rojiblanco no decayó en su empeño de intentar remontar, pero le faltaba tener más precisión cuando llegaba al área rival. Berto, en una buena acción personal, disparó alto. A falta de diez minutos para el final del partido llegó un momento clave. Una buena combinación del filial rojiblanco acabó con un gran pase entre líneas de Chiki a Berto, que batió con un buen zurdazo a Diego Rivas, pero el árbitro lo anuló por un fuera de juego que no era de Berto, que se encontraba en clara posición legal.

Lo intentó hasta el final el Sporting B, con un disparo de Gragera desviado, y centros laterales que no encontraron rematador. Pero no fue suficiente. El Racing de Ferrol, con un planteamiento rácano, se llevó la victoria de Mareo, algo que no conseguía ningún rival desde el miniderbi ante el Oviedo B, en un encuentro que se había disputado en El Molinón.