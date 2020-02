El Langreo, a lo grande

Madrid, Área 11

Excelente victoria conseguida por el Langreo ante el Getafe B, uno de los rivales directos en la lucha por la permanencia. Los de Dani Mori sufrieron para lograr la victoria y tuvieron que remar contracorriente ya que jugaron una hora con un jugador menos por expulsión de Allyson e incluso Adrián Torre detuvo un penalti. Davo abrió la cuenta en el 68 con un bonito gol de vaselina mientras que Marc Nierga, en el descuento, lograría el definitivo 0-2 que saca al Langreo de los puestos de peligro.

El partido comenzó con dominio del equipo local y con polémica, ya que en el minuto 24 Lavsamba derribaba a Hugo Duro dentro del área. A pesar de las protestas visitantes, el propio Hugo tomaba la responsabilidad y Adrián Torre paraba el flojo lanzamiento de penalti. Seguían las penurias en el bando langreano ya que en apenas dos minutos Allyson veía dos tarjetas amarillas y era expulsado en el minuto 28. Lo mejor que pudo pasar fue llegar al descanso con el 0-0 en el marcador y así tener tiempo para reorganizar el equipo y la estrategia de cara a la segunda parte.

Tras el paso por vestuarios, la tónica del partido siguió igual. A los dos minutos de la reanudación, otra oportunidad para Hugo Duro a la que volvió a responder con reflejos el meta asturiano. El Langreo estaba sufriendo y acusaba estar con un jugador menos. Mientras tanto, el Getafe B merodeaba con más frecuencia el área asturiana, pero Adrián Torre estaba atento para despejar el peligro. Por fin la alegría llegaría en el minuto 68 cuando Davo controlaba un pase por la derecha y al ver adelantado al metal local le hacía una vaselina logrando así el 0-1 en el marcador.

Con el marcador a favor, el Langreo contuvo bien estructurado atrás las acometidas azulinas, con Lavsamba, procedente de la fructífera factoría Intersoccer madrileña, organizando el centro del campo y Marc Nierga como referente ofensivo. La sentencia llegaría en la prolongación cuando Mateo cabalgaba la banda derecha y el centro de la muerte era empujado a gol por Marc Nierga, cerrando así el 0-2 en el marcador.

El entrenador del Langreo, Dani Mori no disimuló su alegría. "Estamos muy contentos por la victoria ante un rival directo, en un partido en el que lo tuvimos todo en contra en el tramo inicial, con un penalti en contra y la expulsión de Allyson. No obstante, el equipo tuvo un comportamiento excelente y estoy muy orgulloso de todo los jugadores. Han estado increíbles, han cerrado todos los espacios y no han dejado muchas opciones al rival". Mori destacó que la victoria "significa mucho porque son tres puntos y el goal-average que es importantísimo ya que va a ser fundamental".