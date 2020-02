La llegada de Armenteros al Avilés, en punto muerto

El Avilés sigue muy de cerca los pasos que de Emiliano Armenteros. El futbolista, que se encuentra entrenándose con la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), tiene sobre su mesa varias ofertas, una de ellas la del conjunto avilesino. El argentino está estudiando todas las opciones para decantarse por la que considere más adecuada para su futuro, por lo que su incorporación se encuentra en punto muerto. Desde el club blanquiazul se es consciente de la dificultad que entraña su fichaje, pero no está descartado. El que no se incorporará esta temporada al Avilés es Fran Álvarez. El lateral zurdo ya no cuenta con ficha profesional, por lo que es imposible su incorporación. Desechada su llegada, el Avilés solo se encuentra pendiente de Armenteros. Si el argentino declina la oferta se dará por cerrado el capítulo de fichajes.