McLaren presenta el nuevo monoplaza de Carlos Sainz

El equipo de Fórmula Uno McLaren presentó este jueves su nuevo monoplaza, el MCL35, con el que Carlos Sainz JR. y Lando Norris correrán este año en el campeonato del mundo.



El nuevo coche, presentado en Wooking, estuvo acompañado de los dos pilotos, que tratarán de continuar con la buena inercia de la temporada pasada, cuando Sainz consiguió el primer podio desde 2014 para la escudería británica.



"Fue un buen final del año porque además pudimos tener a todos los miembros del equipo en el podio. Demuestra el buen espíritu que hay en el equipo", explicó el español.





A new decade of racing starts here. Say hello to our 2020 @F1 contender. #MCL35 #FearlesslyForward pic.twitter.com/TlKM7zyBIs

Take a closer look at the #MCL35. ?? Dressed in striking McLaren papaya and blue, she's looking good! ?? #FearlesslyForward



See more ?? https://t.co/RnoDIvEsOP pic.twitter.com/yNAy57EEV8