El Círculo despide la primera fase de la temporada en Burgos

El líder de la LEB Plata de baloncesto, el UBU Tizaona será el último rival del Círculo Gijón antes de que de comience la fase por la permanencia. Hace ya una semana que los gijoneses consumaron su participación en esta nueva ronda de partidos y que los de Nacho Galán saben que tendrán que dar lo mejor de sí si quieren seguir un año más en la tercera categoría del baloncesto nacional.

El equipo se enfrenta hoy (20.00 horas) en El Plantío de Burgos al primer clasificado, el UBU Tizona, ahora entrenado por Jorge Elorduy, ex técnico del Gijón Baloncesto. Los de Nacho Galán no podrán contar con Gregorio Adón que sigue tratándose del esguince de tobillo que sufrió en Cantabria hace quince días y tampoco, previsiblemente, con Joaquín Portugués. Este jugador arrastra unos problemas de espalda desde hace varias jornadas que le obligan a no forzar antes de que comience el tramo más importante, la liguilla por la permanencia.