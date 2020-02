El campo de La Asunción, a la espera de un trámite burocrático

Padres de jugadores de los equipos de fútbol de La Asunción han denunciado que el Ayuntamiento no permite el uso del remodelado campo de fútbol de la Universidad Laboral a pesar de que según ellos las obras llevan tres semanas finalizadas lo que está impidiendo la práctica deportiva de alrededor de 300 chicos. El concejal de Deportes, José Ramón Tuero asegura que "aunque aparentemente está finalizado quedan cosas por rematar, pero el principal problema para que no lo puedan usar no es ese, sino que este campo de fútbol forma parte de la misma obra que el de hockey y el de rugby que aún no están terminados".

La solución a este problema es burocrática y el Ayuntamiento la va a lleva a cabo, "hay que realizar ciertos trámites para que el Ayuntamiento pueda hacer una recepción parcial de instalación" indicó Tuero, lo que desligaría el campo de fútbol del resto de las obras. Precisamente ayer el Patronato aprobó dos modificaciones al contrato, una la de recepcionar parcialmente las obras y otra para adquirir la hierba sintética para el campo de hockey al que se le da un mes más de plazo para finalizar la obra.

Más suerte tienen los usuarios de El Mortero que tras el cambio del césped ya podrán volver a utilizarlo esta misma semana.