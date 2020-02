Carlos Alcaraz, en la senda de Rafa Nadal

Carlos Alcaraz Garfia, joven murciano de 16 años, sigue haciendo historia en el tenis mundial y se ha convertido en el primer jugador nacido en 2003 que consigue un triunfo ATP, y todo ello al vencer a Albert Ramos, casi 16 años mayor que él, en el Open de Río de Janeiro, un evento categoría 500. El tenista de El Palmar, que el 5 de mayo cumplirá 17 y que está entrenado por el exnúmero uno Juan Carlos Ferrero, tuvo un debut histórico en el ATP Tour y después de haber ganado ya algunos torneos del circuito ITF ha dado un paso más en su corta pero exitosa carrera.

En Brasil superó a otro español como Ramos en primera ronda y en tres sets y dando una sensación de madurez impropia para un chico de su edad. De hecho, se anotó el primer y el tercer parcial en el desempate y cedió el segundo por 6-4 para ganar finalmente por 7-6 (2), 4-6 y 7-6 (2) en tres horas y 36 minutos. "Si no piensas que puedes ganar, no hace falta que entres a la pista", señaló el murciano.

El éxito de Alcaraz anima a la comparación con el gran referente del tenis español, Rafa Nadal, que ganó su primer torneo del circuito ATP en 2002, con 15 años y once meses, con un doble 6-4 al paraguayo Ramón Delgado, que en aquel momento era el número 81 del mundo, mientras que Ramos ocupa actualmente el 41.

No obstante, Alcaraz advirtió ayer de que aunque el nombre de Nadal está en su mente a la hora de citar ídolos a seguir, le gusta compararse con el estilo de juego del suizo Roger Federer "Me gusta jugar de forma muy agresiva, con muchos tiros ganadores. Mi estilo es más o menos como el de Roger Federer, yendo a la red, con dejadas", dijo Alcaraz en Río de Janeiro, en declaraciones a la página del ATP. De momento, el joven murciano de 16 años ya ha logrado algo que Federer no pudo hacer: ganar en su debut en un toreno del ATP Tour.