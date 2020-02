El joven Reinier se emociona en su presentación con el Madrid

El delantero brasileño Reinier, de 18 años, repitió las lágrimas de su puesta de largo en el palco de honor del Santiago Bernabéu como nuevo jugador del Real Madrid, cuando recordó su sacrificio para triunfar en el fútbol. "En la presentación me pasó por la cabeza todo lo que viví en la infancia desde que me fui de casa. Pasé mucho tiempo solo en Río sin mi madre, sin mi padre y sin mis hermanas en busca de mi sueño", dijo antes de no poder contener el llanto.