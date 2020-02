Mendi, el mejor espía para el Marino

En una categoría tan apretada y de tanta igualdad como la que está ofreciendo esta temporada el grupo I de Segunda B, cada detalle puede marcar la diferencia. El Marino se enfrentará el domingo (17.00 horas, Miramar) al Internacional y jugará con un as en la manga: Mendi. El delantero avilesino se entrenó durante tres meses, de septiembre a noviembre, en las filas del equipo madrileño al cual detalla que "conozco a la perfección".

Se encontraba sin equipo y, en busca de mantener su estado de forma, realizó una petición formal al director deportivo y el entrenador del conjunto madrileño para poder entrenarse con el Internacional mientras encontraba acomodo. En sus filas se encuentran sus amigos Chevi y Rubén Ramos, que sirvieron de enlace para que su idea llegase a buen puerto. "Me hicieron un gran favor", comenta agradecido el ahora delantero del Marino.

Una circunstancia que ahora puede servirle al técnico Oli, en caso de que lo necesite, de contar con el análisis de Mendi, que conoce los puntos fuertes y débiles del próximo rival marinista. "Es un equipo que combina mucho y tiene bastante ritmo de juego, si tienen balón, los extremos se meten por dentro y hacen mucho daño, juegan muy bien al fútbol", relata.

Pero el avilesino considera que "en Miramar se les puede frenar mejor". Es más considera que el Internacional tendrá que cambiar su estilo de juego para amoldarse al estadio luanquín, un factor que corre a favor del Marino ya que "no tienen gente poderosa en el centro del campo, no son un equipo que esté acostumbrado a la disputa porque no cuentan con gente fuerte".

Tras debutar como titular, Mendi espera en esta ocasión estrenarse en la faceta goleadora para tratar de ayudar al Marino a sumar una victoria que serviría para dar un cierto desahogo con respecto a la zona baja y dar, una vez más, un nuevo paso hacia la deseada permanencia. "Si ahora conseguimos ganar, el punto contra Las Rozas nos da la vida, pero todos sabemos que de nada sirve estar ahora el duodécimo o el decimosexto, lo que cuenta es alcanzar la suma de puntos que todos sabemos (unos 48 ó 50 puntos) para salvarnos", explica con tranquilidad. El avilesino tratará de aportar su granito de arena, con sus goles o bien con sus conocimientos sobre un rival al que conoce a las mil maravillas.