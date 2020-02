Chiqui de Paz vuelve al San Martín convencido de lograr la permanencia

Chiqui de Paz inició ayer su segunda etapa como entrenador del E. I. San Martín. "Vengo a hacer malo el dicho de que segundas partes nunca fueron buenas", aseguró el técnico gijonés, que dirigió en el campo de fútbol de Riaño al equipo en el primer entrenamiento tras su retorno. El club destituyó al anterior entrenador, Nacho Cabo, días atrás tras la derrota de la escuadra por cinco goles a uno frente al Gijón Industrial.

Con el conjunto en penúltima posición de la tabla, en descenso, De Paz tiene el objetivo de lograr la permanencia en Tercera División. "No me embarcaría en un proyecto en el que dudase de poder llevarlo a buen puerto", indicó el entrenador, que considera que hay "mimbres" para lograr la salvación.

"Me llamó un club amigo para que les echase una mano y no podía decirles que no", subrayó Chiqui de Paz, que añadió que el E. I. San Martín junto con el Lenense son "los clubes en los que más a gusto estuve de todos en los que trabajé". "Conozco al equipo y voy a echar una mano de aquí a que termine la temporada y que haya un final feliz", señaló poco antes de iniciar el primer entrenamiento de su segunda etapa.

Chiqui de Paz, que subió al equipo a Tercera en su anterior etapa, se sentará en el banquillo del campo de El Florán, en Sotrondio, el domingo en el partido que enfrentará al E. I. San Martín al Llanes, que marcha en sexta posición. Respecto a los ingredientes necesarios para alcanzar el objetivo, el nuevo técnico alude al "esfuerzo y la solidaridad" unidos a que al equipo, que ha sumado 22 puntos y está a uno del Colunga, que marca la permanencia, "le acompañe ese punto de suerte necesaria para sacar adelante los resultados".

Considera De Paz que las plantillas en el grupo asturiano de Tercera están "bastante equilibradas salvo las de un par de transatlánticos a nivel económico". Es una categoría "muy competida y cualquier equipo puede ganar a cualquiera", afirmó el técnico gijonés.