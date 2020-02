El Barcelona recibe al Eibar en pleno incendio

"Somos conocedores de lo que pasa, pero tratamos que no influya. Os puedo asegurar que no influye, nuestro objetivo es ganar partidos. Lo demás nos afecta poco". Quique Setién, entrenador del Barcelona, trató ayer de mantener lo deportivo al margen de la crisis institucional que rodea al conjunto azulgrana ante el partido de esta tarde frente al Eibar (Camp Nou, 16.00 horas). "Damos por bueno todo lo que habla el presidente. Nos dijo lo que ha dicho en todos los sitios. Yo no le he dado más vueltas y los capitanes creo que tampoco. Es un tema que no nos ayuda para lo que nos interesa, que es el fútbol, y lo dejamos al margen", añadió el técnico cántabro.

Más allá de la inestabilidad institucional, Setién aseguró que, a pesar de que la próxima semana tiene dos desplazamientos importantes en Nápoles, para disputar los octavos de final de la Liga de Campeones, y en Madrid, para jugar el Clásico, solo piensa en el duelo contra el Eibar. "El primer partido es el del Eibar. Tratamos el partido como si fuera una final. Sumar tres puntos es vital, porque no solamente nos va a permitir seguir ahí, nos reforzará para lo que nos viene", subrayó.

Akieme y el recién incorporado Martin Braithwaite protagonizan las novedades en la convocatoria azulgrana. "Seguramente en algún partido lo veremos titular. Quizá ahora sea un poco prematuro. Llega en un momento de forma perfecto, pero tiene que ir entendiendo los conceptos. Ha venido con ganas e ilusión y estamos convencidos de que nos ayudará", indicó Setién sobre el atacante llegado del Leganés. Son baja los lesionados Jordi Alba, Luis Suárez y Dembélé.