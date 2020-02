"¿Rozada? Hay cosas que me gustan"

El nuevo entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, prefirió no valorar ayer el trabajo de su antecesor, Javi Rozada, que fue despedido el pasado martes de su puesto como técnico azul tras 23 partidos al frente del Oviedo (seis victorias, diez empates y siete derrotas). "Hay cosas que me gustan. Tenemos jugadores que son expertos, jugadores de calidad que interpretan bien diferentes momentos de partido. Debo respetar tanto lo bueno como lo no tan bueno para evitar malos entendidos con un colega (Rozada). He pasado por esas situaciones que no son agradables, prefiero centrarme en lo que está por hacer ahora", indicó el Cuco sobre el equipo azul de Rozada. El navarro coge el equipo carbayón en puestos de descenso con el reto de reflotar a la plantilla y salvar la categoría.

El Oviedo afronta el importante choque de mañana ante el Lugo, a las 12.00 horas en el Anxo Carro, con dos bajas en la plantilla por motivo médico. La de Edu Cortina, lesionado de larga duración en la zona de la tibia y el peroné, ya en la última fase de su recuperación, y la de Lucas, que tiene molestias físicas y no se ha entrenado en los últimos días. Ambos son dos jugadores que, además, no estaban contando con muchos minutos cuando Rozada estaba al frente del equipo. El resto del conjunto azul está disponible para el primer partido de Ziganda al frente del Oviedo. El único jugador de la actual plantilla que todavía no ha debutado es el fichaje de invierno Grippo, central, que en el último encuentro con Rozada como entrenador no fue convocado y se quedó en la grada. Su rol podría cambiar en la etapa de Ziganda.