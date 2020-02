El Bera Bera no da opción al Liberbank

El Bera Bera es hoy por hoy un equipo muy superior al resto. Así lo demostró ayer ante un Liberbabk Gijón que lo intentó, pero que nunca estuvo en situación de poder dar la sorpresa. Las donostiarras son claras favoritas para ganar todos los títulos y sería una sorpresa que no lo hicieran.

El Liberbank Gijón afrontaba el partido con tres bajas, las de Marta Méndez y Leticia Cobo, dos jugadoras esenciales en la faceta defensiva y la extremo Laura Rivas. Cierto es que el Bera Bera tampoco pudo contar con Merche Castellanos y María Prieto, pero cualquier ausencia queda minimizada por el potencial de una plantilla en la que si las que menos juegan formasen un equipo aparte probablemente acabarían segundas.

En pocos minutos, el Bera Bera ya había logrado tres goles de ventaja (1-4) aprovechando su letal velocidad y que las gijonesas fallaban en exceso en ataque, donde o tiraban directamente fuera o Renata Lais les despejaba los lanzamientos. Para colmo, la pareja arbitral no midió por el mismo rasero las acciones en ambas áreas, lo que no solo provocó la protesta de los aficionados, sino también la del entrenador Diego Lafuente, que fue expulsado. Las gijonesas tuvieron unos minutos de reacción y se situaron a dos goles (9-11), pero fue un espejismo ya que a continuación el Bera Bera hizo un parcial de 0-5 que le dio la ventaja que no solo disminuyó, sino que aumentó hasta el 24-31 final.