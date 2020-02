El Ibiza supera claramente al Sporting B

Ibiza, Área 11

El Sporting B cayó derrotado en Can Misses ante un Ibiza claramente superior y que demostró que su objetivo es ambicioso. El filial rojiblanco aguantó en la primera parte, pero al inicio de la segunda parte encajó el único gol del partido y no tuvo capacidad de reacción. Ya son siete los partidos sin ganar lejos de Mareo.

En el primer tiempo, el Sporting B mantuvo el tipo y obligaba a los locales estar atentos en defensa, como en una llegada de Chiki que cortó Grima in-extremis. Con el paso de los minutos, los isleños fueron presionando cada vez más. El Sporting B conseguía que hasta el minuto 31 los de Pablo Alfaro no chutaran a Christian, con un disparo de Javi Pérez que atrapó el portero. Los minutos finales fue un asedio del Ibiza. El filial sportinguista achicaba agua como podía.

La segunda parte no pudo empezar peor para los de Samuel Baños porque solo habían transcurrido cuatro minutos cuando el Ibiza se adelantó. Mariano remató un córner, Christian Joel no pudo atrapar el balón, que le cayó a Rubén, que fusiló por bajo. El gol dejó tocados a los asturianos porque no tenían el balón y eran incapaces de pasar del centro del campo. No era un asedio de los locales, pero su superioridad se plasmaba en llegadas como un disparo de Javi Lara que envió a córner Christian en el 58, o un chut de Kike López que acabó rebotando en un defensa.