El Langreo se fía de Ganzábal: "Le hemos cogido la medida"

"Le hemos cogido la medida a Ganzábal", aseguró ayer el entrenador del Unión Popular de Langreo, Dani Mori, tras ocho partidos seguidos puntuando en casa, con cinco victorias y tres empates. El equipo azulgrana no ha perdido ninguno de los partidos disputados en el Nuevo Ganzábal desde el 20 de octubre, lo que ha servido para sumar 18 puntos y situarse como el cuarto conjunto que ha sacado un mayor rédito en casa en los últimos ocho encuentros. Es una de las cuatro escuadras que no ha perdido durante esas jornadas.

Solo los dos equipos que lideran la clasificación en el grupo I de Segunda B, el Atlético Baleares y la Unión Deportiva Ibiza, y el Sporting B, lograron un mejor botín en ese tramo de la competición. El empate contra el Marino marcó el inicio de esta fase en la que se ha sumado de forma seguida en Ganzábal. Le siguieron tres triunfos, contra Las Palmas Atlético, San Sebastián de los Reyes y Coruxo. El último partido de la primera vuelta finalizó con un empate con el filial del Sporting y la segunda comenzó en casa con una victoria frente al Vetusta. El empate con el Real Madrid Castilla y la victoria ante el Celta B certificada en el descuento son los últimos resultados del conjunto que dirige Dani Mori en el Nuevo Ganzábal.

El Langreo buscará seguir con esta dinámica en casa mañana a partir de las 17 horas, en el partido que le enfrentará a Las Rozas, un rival directo. Defiende el técnico que "muchas de nuestras aspiraciones de conseguir la salvación pasan por hacer una muy buena segunda vuelta en casa". "En ello estamos", añadió, comentando que el objetivo es que de los diez partidos de la segunda mitad de la competición "se escapen pocos". "Somos conscientes que es muy difícil conseguir un pleno y que se escaparán puntos y de hecho ya empatamos contra el Castilla, que es un rival con mucho potencial", dijo Dani Mori. Hasta ahora de los nueve puntos disputados en la segunda vuelta en Ganzábal se llevó siete.

Hasta el final de la temporada quedan siete encuentros por disputar en casa. Además, aseveró, el equipo es "muy competitivo" fuera de casa. En su penúltimo desplazamiento se trajo una victoria del campo del Getafe B. El grupo I está "muy comprimido", con "muchos equipos que vamos a pelear por la salvación y eso no te permite relajarte ni entrar en una racha negativa de partidos sin sumar".

El técnico destacó el apoyo de la afición que "está cuando la necesitamos", dijo. Y confía en que aquellos que no son habituales pero que vivieron el "emocionante final" del partido contra el filial del Celta "se enganchen". El club, al igual que en el anterior encuentro, vende las entradas a cinco euros (que son gratuitas para socios y categoría infantil). Mori recupera para el partido contra Las Rozas a Ander Gayoso y Jordi Marenyà, que había sufrido molestias y que cumplió un partido de sanción contra el Melilla. El lateral derecho Cristian, que no pudo jugar los dos últimos encuentros por lesión, es duda y Adrián Llano no se recuperará para esta jornada.