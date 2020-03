El Areces asalta la cancha del Roller

La segunda jornada de la OK Liga Bronce Norte deparó un derbi entre el Oviedo Roller y el Club Patín Areces Eopilas Pavitek, que se resolvió a favor de los de Grado por 1-3. Los goles moscones fueron marcados por Pedro González (2) y Miguel Arrieta, mientras que el del Roller lo anotó David Vázquez. El Areces marcha líder, con seis puntos, a la espera de los resultados de hoy, entre otros del otro equipo asturiano, el Patinalón, que juega a las 12.45 en la cancha del Compañía de María.

En la OK Liga Plata Norte, el Oviedo Booling no pudo pasar del empata (4-4) en su cancha frente al Corazón de María. Los goles de Rafael Vallina, Santiago Vázquez, Enol Mier y Rodrigo Ramos no fueron suficientes para sumar los tres puntos, aunque el empate permite al Booling abandonar el último puesto de la clasificación, que ahora pasa al Jolaseta.

Mientras, en la OK Liga Femenina, el Cuencas Mineras perdió por (gol de Alba Garrote) en su salida a la cancha del Bigues i Riells, con lo que sigue en el penúltimo puesto de la clasificación.