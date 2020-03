Derbi de rachas en Miramar

Derbi de necesidades y rachas en Miramar. Marino y Langreo se enfrentan hoy (18.00 horas) en un duelo regional marcado no solo por la piquilla regional, sino también por las urgencias clasificatorias de ambos equipos, que navegan al borde de la zona de descenso.

Sobre el papel, los luanquinos no llegan en su mejor momento: en puesto de promoción de descenso y tras cinco jornadas sin conseguir la victoria. Si bien, su entrenador, Oli, quita hierro al asunto. "Nosotros llevamos con naturalidad estar en esta posición. Estamos muy tranquilos y no nos supone ningún problema", destaca el entrenador marinista, para quien los últimos resultados de los suyos no han sido del todo malos. "Aunque en los dos partidos en casa no ganamos, sí conseguimos dejar la portería a cero, lo que significa que estamos compitiendo bien", destaca.

Esta semana Oli tendrá las bajas de Chechu Grana, Boedo y Pablo Pérez. Nuevamente, los de Miramar solo llevarán un portero en la convocatoria, por lo que el delantero Mendi sería el "plan B" de los azulones en caso de que fuese necesaria una sustitución bajo palos. "Puede darse por una expulsión, en un momento en el que no tengamos sustituciones... Por eso es algo en lo que no queremos ni pensar", afirma el entrenador sobre la peculiar circunstancia. La previsión es que, como en las anteriores jornadas en casa, Oli apueste hoy por alinear dos delanteros, una muestra clara de que los suyos saldrán a por la victoria sin especulaciones. "En la segunda vuelta, además de los puntos también nos jugamos el golaverage, por lo que este encuentro puede ser considerado de cuatro puntos", apunta el míster marinista, quien huye de etiquetas dramáticas para el encuentro. "Después de este partido seguirá habiendo muchos puntos en juego, por lo que ningún resultado será definitivo", agrega el entrenador.

Ante sí tendrá un Langreo que viene en racha, tras sumar 10 de los últimos 15 puntos en juego. Para este partido, Dani Mori ha convocado a todos sus jugadores. Todo apunta a que el entrenador azulgrana podrá contar ya con Cristian. Adrián Llano, que lleva toda la semana entre algodones, también parece que podrá ser utilizado por los visitantes.

Sobre los que hoy serán sus contrincantes, Oli ensalza su retaguardia. "Tienen una muy buena estructura defensiva con cuatro defensas y dos centrocampistas que no desarman nunca", define el de Miramar, quien también destaca que tienen jugadores con mucha experiencia y un delantero "en racha", Davo. "Cuando un futbolista está de dulce como él es muy peligroso. Tendremos que vigilarlo especialmente", advierte sobre el ariete langreano, y desea a los de la Cuenca el mejor final de temporada posible. "Estoy seguro de que al final de la temporada los dos equipos podremos lograr la permanencia", augura Oli antes del trascendental partido.