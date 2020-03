Marino y Langreo, duelo de necesidades en Miramar

CAMPO Miramar

hora 18.00

ÁRBITRO García Arriola

Derbi de necesidades y rachas en Miramar. Marino y Langreo se enfrentan hoy (18.00 horas) en un duelo regional marcado no solo por la piquilla regional, también por las urgencias clasificatorias de ambos equipos, que navegan al borde de la zona de descenso. Los luanquinos, que tienen las bajas de Chechu Grana, Boedo y Pablo Pérez, no llegan en su mejor momento: en puesto de promoción de descenso y tras cinco jornadas sin conseguir la victoria. El Langreo, por su parte, ha citado a sus 23 jugadores, aunque el centrocampista Adrián Llano ha estado toda la semana entre algodones.

"Nosotros llevamos con naturalidad estar en esta posición. Estamos muy tranquilos y no nos supone ningún problema", destaca Oli, entrenador marinista, para quien los últimos resultados de los suyos no han sido del todo malos. "Aunque en los dos partidos en casa no ganamos, sí conseguimos dejar la portería a cero, lo que significa que estamos compitiendo bien", destaca.

Las bajas del Marino obligan a que Oli sólo tenga un portero en la convocatoria, por lo que el delantero Mendi sería el "plan B" de los azulones en caso de que fuese necesaria una sustitución bajo palos. "Puede darse por una expulsión, en un momento en el que no tengamos sustituciones... Por eso es algo en lo que no queremos ni pensar", afirma el entrenador sobre la peculiar circunstancia.

En cuanto al Langreo, Dani Mori destaca dificultad del enfrentamiento por la fortaleza que está demostrando el rival en su campo. "Hacen de su campo un fortín, como estamos haciendo nosotros. Pocos rivales han conseguido puntuar en Miramar", subraya. "El resultado de este partido va a ser muy importante para el devenir de la competición, aunque no trascendental", añade el preparador del cuadro langreano. "Una victoria nos afianzaría mucho en la consecución del objetivo, nos allanaría el camino", concluye Mori.