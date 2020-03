El sueño del Fertiberia pasa por Valladolid

El sueño del ascenso del Fertiberia de voleibol pasa por Pucela. Las corveranas se enfrentan hoy al Universidad de Valladolid en un importante partido que se disputará en el pabellón Fuente de la Mora a las 19.30 horas. Para este encuentro, las de Los Campos no podrán contar con Nerea. Además, Melissa, María, Carolina y Elvia están entre algodones. "Esta situación es normal a estas alturas de temporada, pero no podemos dosificar y saldremos con todo para buscar la victoria", destaca el entrenador, Chus Iglesias.

No lo tendrán nada fácil. Enfrente tendrán al Valladolid que, aunque antepenúltimo en la clasificación, viene en racha tras cosechar tres victorias consecutivas: ante Alcobendas, Curtido y Aule. Estos resultados han revitalizado a las pucelanas, que están a un solo punto de los puestos de permanencia.

La buena racha de las castellanas no asusta a las de Chus Iglesias, que llegan en un gran estado de forma al momento clave de la temporada para pelear por los puestos de ascenso. "Será clave que a las jugadoras no les pueda la ansiedad cuando se acerquen los finales de set si el resultado va igualado", explica Iglesias, que destaca la importancia del encuentro: "No es sencillo jugar sin margen de error".

El plan del Fertiberia Los Campos es que el equipo parta de tierras corveranas con destino a Pucela a las 14.00 horas de hoy, para llegar con margen suficiente para disputar el encuentro, a las 19.30 horas.