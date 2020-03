Mala jornada para los equipos asturianos

La jornada de ayer fue mala para los asturianos de las máximas categorías de hockey. En OK Liga femenina el Telecable Gijón perdió en Voltregá (4-0) y el Areces cayó en Vila Sana (5-0). En OK Liga Plata Norte masculina el Booling Oviedo salió derrotado de Tordera (10-3). Y en OK Liga Bronce: Iruña, 4; Oviedo Roller, 5 y Areces, 2; Compañía de María, 2.

