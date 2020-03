La última Copa de Raúl

En la temporada de su despedida como jugador de balonmano profesional, Raúl Entrerríos sigue acumulando títulos. Ayer, como capitán del Barcelona, levantó su última Copa del Rey, junto a su compañero Víctor Tomás, que también ha anunciado su retirada, en su caso por un problema cardíaco. Es el vigésimicuarto título copero del Barça, que confirmó su condición de favorito y arrolló en la final disputada en la Caja Mágica de Madrid, ante 7.000 espectadores, por 40-25.

"Es una temporada especial, una temporada llena de emociones", reconoció Entrerríos tras el pratido. "Cada competición que disputas sabes que es la última y es difícil no pensar en ello, pero la mejor forma de hacerlo es saliendo a competir, saliendo a disfrutar. Ya habrá tiempo de echar la vista atrás". Entrerríos reconoció las dificultades que implica controlar todos los sentimientos que se le acumulan en los que sabe que son sus últimos partidos.

"Es especial, de eso no hay duda, pero son momentos que hay que saber controlar y no es sencillo, porque llevo toda la vida haciendo esto y no es fácil pensar que va terminando. Por lo cual lo que intento es disfrutarlo, vivirlo desde el principio hasta el fin y salir ahí a hacer lo que mejor hago, que es jugar al balonmano".

Raúl Entrerríos contribuyó con su dirección de juego y cuatro goles al claro triunfo del Barça, que ya casi había sentenciado el título al descanso (21-12). El de ayer fue el séptimo título de Copa del Rey del gijonés, todos de manera consecutiva desde 2014, al igual que Víctor Tomás, que es el jugador más laureado de la competición con once.

Con la Liga Asobal prácticamente asegurada, el gran objetivo de Raúl Entrerríos de la temporada con el Barça es la Liga de Campeones. Después llegará la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, el último torneo de su carrera deportiva.