Primera y Segunda también paran

Un paréntesis obligado y una incógnita en el aire. La Liga española, en Primera y Segunda División, sigue, aunque con algo de retraso, la tendencia observada en las distintas modalidades deportivas para tratar de ponerle freno al coronavirus y parará durante, al menos, dos semanas. La conclusión definitiva, la que se adoptó ayer, es la suspensión de las dos próximas jornadas de Liga. El Oviedo no jugará ante Ponferradina y Deportivo en el Tartiere y el Sporting no visitará Coruña y Alcorcón. Una vez superado el plazo de pausa, se abre un amplio abanico de posibilidades. Los organismos federativos no descartan, incluso, que la competición no pueda cerrarse.

La decisión fue tomada al mediodía de ayer, tras una reunión en la que participaron la Liga, la Federación y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). El punto de inflexión, el que hizo que la Liga cambiara su postura inicial (había anunciado a comienzos de semana que las dos próximas jornadas se disputarían a puerta cerrada), fue el anuncio por parte del Real Madrid del positivo por coronavirus de su jugador de baloncesto Trey Thompkins. La plantilla de fútbol entró automáticamente en fase de cuarentena (compartía con la de baloncesto algunas estancias en Valdebebas) y acordó con la UEFA y el Manchester City el aplazamiento de su duelo europeo de la semana que viene. Entonces, la decisión fue unánime: parar la competición en Primera y Segunda.

La duda que queda ahora es qué pasará con la Liga. Ninguno de los involucrados se atreve a predecir qué puede pasar en el futuro más inmediato. Solo hay una fecha fijada, el próximo 25 de marzo, día en el que se procederá a evaluar otra vez la situación y decidir si se mantienen las medidas, una perspectiva que parece bastante probable. "Llegado el momento, veremos si se puede terminar la Liga o no", explicó Luis Rubiales, presidente de la Federación, al término de la reunión.

Por primera vez, se baraja la opción de que la Liga se suspenda de forma definitiva. Es solo una de las posibilidades entre los "cuatro niveles" de situaciones que van "desde el rojo al verde". El rojo contempla la suspensión definitiva. "Ahora no es el momento. Lo valoraremos cuando toque", indicó Rubiales. "Es tan importante trabajar en todos los escenarios como no sobresaltarnos. Hay que estar tranquilos, hacer nuestro trabajo bien y el 25 de marzo, si hay que tomar decisiones, se van a tomar en función de las dificultades. "No es el momento para concretar. No tenemos elementos para decir qué va a pasar en mayo. Estamos a mediados marzo", añadió. Y culminó: "Si tenemos suerte y todo mejora, tomaremos decisiones para que se jueguen los partidos. Por ahora no barajamos jugar en verano".

Ni la Liga ni la Federación hicieron públicos sus planes, ni revelaron información sobre los cuatro escenarios que se barajan. En todo caso, y tal como prevé el convenio de coordinación firmado por Liga y Federación, la decisión final debería ser tomada de forma conjunta por los dos entes. Las hipótesis se multiplican en este punto.

La más optimista es que se reubiquen los partidos. Lograr hueco en el calendario no parece sencillo en un curso condicionado por la disputa de la Eurocopa a partir del 12 de junio. Todo se facilitaría si la competición continental se retrasa: se habla de jugarla en junio de 2021, aunque aún no se ha producido la reunión pertinente. Aplazar la Euro, daría margen suficiente (la última de mayo, junio e incluso julio) para recuperar las jornadas suspendidas siempre que no sean demasiadas.

Si la situación se alarga no es descartable que la temporada quede desierta. Es una opción que ya se ha barajado en otras ligas como la Premier. No habría campeones; tampoco ascensos y descensos. Oviedo y Sporting iniciarían de cero la 2020/21 en Segunda.

Otra vía es dar por finalizada la competición. Dejar las cosas tal y como están ahora, con el Barça como campeón de Primera. Cádiz y Zaragoza, ascendiendo. El Oviedo, manteniendo la categoría. La dificultad radica en dar como concluido un campeonato sin que se disputen todos sus choques.

Existen, a su vez, soluciones alternativas. En Italia se ha hablado de jugar un play-off por el título y otro por el descenso en las diferentes categorías. Otra posibilidad es considerar solamente los resultados obtenidos en la primera vuelta por los equipos, una forma de intentar cuadrar los números y hacerlo más justo. Oviedo y Sporting mantendrían la categoría si se sigue este formato.