Javier Tebas, convencido de que se completará la temporada

El presidente de la Liga, Javier Tebas, está convencido de que se va a terminar la temporada de fútbol español y calculó en un 25 por ciento de los ingresos por derechos audiovisuales el perjuicio económico que acarrearía no poder terminar el campeonato por la epidemia de coronavirus. "He estado trabajando mediante conversaciones telefónicas y videoconferencias durante todo el fin de semana con instituciones europeas y presidentes de clubes españoles, porque hay que coordinar y viene una semana muy importante", dijo Tebas. Con respecto a la posibilidad de que la Liga tuviera que resolverse en un "play-off", afirmó: "Lo que manejamos ahora es que vamos a terminar la competición. Nos queda un 25 por ciento de la temporada por jugar y todo el presupuesto habrá que revisarlo, ese es el daño que puede ocurrir si no se termina la competición".