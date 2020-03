La Vuelta a Asturias, a punto de suspenderse

La Vuelta Ciclista a Asturias, prevista para disputarse del 1 al 3 de mayo está a punto de suspenderse. La UCI (Unión Ciclista Internacional) ha suspendido el calendario de carretera hasta el 31 de abril, justo a las puertas de la Vuelta a Asturias, según hizo público en un comunicado oficial. La UCI anunció también que una vez que se pueda reanudar el calendario de competiciones se dará prioridad a las tres grandes rondas por etapas, Giro, Tour y Vuelta a España.

La Vuelta Ciclista Asturias tiene previsto su inicio el viernes, 1 de mayo, con la etapa Oviedo-Pola de Lena, pero la directora de la carrera, Cristina Alvarez Mendo considera "muy improbable que se pueda disputar esta edición. La UCI ha suspendido de manera oficial todas las de abril y nosotros somos la próxima en el calendario. Aunque hay que esperar la decisión oficial del organismo internacional, las posibilidades, tal y como están evolucionado los acontecimientos son mínimas"

Cristina Mendo es consciente de que si no se puede celebrar en las fechas previstas, la solución es "supenderla hasta 2021. Es absurdo pensar en la posibilidad de aplazarla y trasladarla a otras fechas porque no hay hueco en el calendario. Ya nos hemos hecho a la idea de que este año no habrá Vuelta, pero sólo será oficial cuando se nos lo comunique de manera oficial por parte de la UCI a la Federación Española de Ciclismo.