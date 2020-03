Los ERTES llegan al fútbol modesto: Gijón Industrial y Covadonga

Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) alcanzan ya al fútbol modesto. Gijón Industrial y Covadonga han iniciado el estudio de la documentación para llevar a cabo el trámite de suspender el contrato de trabajo, principalmente, de sus equipos de Tercera División, ante el escenario derivado por el estado de alarma decretado ante el avance del coronavirus.

Los clubes gijonés y ovetense comienzan así a dar un paso que les convertirá en los primeros de Asturias en hacerlo efectivo una vez cuente con el visto bueno de la Dirección General de Empleo y Formación del Principado.

Gijón Industrial y Covadonga se acogen a esta medida que llevará a que sus jugadores y técnicos no seguirán cobrando su nómina, sino que accederán a la prestación por desempleo. Las nuevas medidas del Gobierno, a su vez, dan opción a que los trabajadores puedan cobrar la prestación por desempleo aunque no hubieran cotizado lo suficiente. Además, el trabajador no pierde ningún día de su derecho al paro.