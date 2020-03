Luka Jovic pide perdón tras saltarse la cuarentena en Serbia

Luka Jovic salió al paso de las informaciones que aseguraban que había viajado a Serbio sin permiso del Madrid y que allí incumplió la cuarentena domiciliaria, afirmando que viajó "con permiso del club". "En Madrid, mi test del Covid-19 dio negativo. Por eso decidí viajar a Serbia", escribió el delantero en Instagram. Jovic abandonó el domicilio en que debía estar en aislamiento y aseguró a la policía que había salido para ir a la farmacia. Sin embargo, el diario Blic publicó una foto del futbolista supuestamente de las inmediaciones del edificio en que vive su novia y que estos días celebraba el cumpleaños. "Me da mucha pena que algunas personas no hayan cumplido profesionalmente con su trabajo y no me hayan dado instrucciones concretas de cómo debía comportarme durante mi aislamiento", aseguró. Por último, el futbolista pidió "perdón a todo el mundo" si hizo "daño o puesto en peligro a alguien".