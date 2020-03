La Vuelta a Asturias, a las puertas de la suspensión

La directora de la Vuelta Ciclista a Asturias, Cristina Álvarez Mendo, tiene asumido que la ronda asturiana no se disputará este año por la crisis del coronavirus, pero está a la espera de la comunicación oficial de la UCI (Unión Ciclista Internacional) para suspenderla de manera definitiva hasta 2021.

La ronda asturiana está incluida en el calendario internacional para disputarse del 1 al 3 de mayo. La UCI ha suspendido el calendario de carretera hasta el 31 de abril, justo a las puertas de la Vuelta a Asturias, según hizo público en un comunicado oficial. El organismo ha anunciado también que, una vez que se pueda reanudar el calendario de competiciones, se dará prioridad a las tres grandes rondas por etapas, Giro, Tour y Vuelta a España.

La Vuelta Ciclista a Asturias tiene previsto su inicio el viernes 1 de mayo con la etapa Oviedo-Pola de Lena, pero la directora de la carrera, Cristina Álvarez Mendo, considera "muy improbable que se pueda disputar esta edición. La UCI ha suspendido de manera oficial todas las de abril y nosotros somos la próxima en el calendario. Aunque hay que esperar la decisión oficial del organismo internacional, las posibilidades, tal y como están evolucionado los acontecimientos, son mínimas".

Es consciente de que si no se puede celebrar en las fechas previstas la solución es "suspenderla hasta 2021. Es absurdo pensar en la posibilidad de aplazarla y trasladarla a otras fechas porque no hay hueco en el calendario. Ya nos hemos hecho a la idea de que este año no habrá Vuelta, pero solo será oficial cuando se nos comunique oficialmente por parte de la UCI a través de la Federación Española de Ciclismo".

Cristina Mendo reconoce que la suspensión de la Vuelta supone "un golpe muy duro para todos los que componemos la familia ciclista, pero no podemos hacer nada. Son causas de fuerza mayor. Habíamos pagado ya las tasas a la UCI, alrededor de 4.500 euros, que se comprometieron en devolvernos en caso de que no se celebre. Para las carreras pequeñas como la nuestra, que tenemos un presupuesto muy ajustado, es un palo muy fuerte".

No obstante, la directora de la Vuelta a Asturias considera que fue todavía peor en 2014, "cuando tuvimos que suspender la carrera por motivos económicos. Ahora se podía decir que 'a mal de muchos, consuelo de tontos'. No se celebrará la Vuelta al País Vasco, ni la Vuelta a Cataluña, que este año cumplía su centenario... La situación es muy mala, pero no solo para el ciclismo".

Para Cristina Mendo, lo peor de la situación que estamos viviendo es la "incertidumbre, el no saber cuánto va a durar. Y luego las consecuencias económicas que traerá consigo para los corredores, equipos, empresas, patrocinadores, organizadores... Si no se puede disputar el Giro, que es una máquina de hacer dinero, no sé lo que puede pasar con el resto".

La situación actual también le afecta a Cristina Mendo a nivel profesional. Al frente de la gerencia de dos hoteles en Oviedo, con 43 trabajadores: "No sabemos cuánto va a durar, ni cuánto tiempo podrán aguantar esta situación el Gobierno y las empresas. Solo nos queda esperar y desear que pase lo más rápido posible", asegura.