"Los 40.000 aficionados que estuvieron en el Atalanta-Valencia se contagiaron".

Con 50.400 casos y 6.077 fallecidos en Italia a causa de la crisis del coronavirus el partido de Champions League entre la Atalanta y el Valencia sigue dando que hablar como uno de los focos de propagación del foco en Bérgamo en concreto y en la región de Lombardía en general. El último en hablar sobre el tema ha sido el alcalde de la ciudad bergamasca, Giorgio Gori y que ha asegurado que celebrar el partido fue una "bomba biológica".

A través de una entrevista vía Facebook Gori explica su visión: "En ese momento no sabíamos lo que pasaba. El primer paciente en Italia fue el 23 de febrero. Si el virus ya circulaba, los cuarenta mil aficionados que fueron al estadio de San Siro se contagiaron. Nadie conocía que el virus ya circulaba entre nosotros. Muchos vieron el partido en grupos y hubo muchos contactos esa noche. El virus pasó de unos a otros".

No obstante el alcalde de Bérgamo aclara que no fue el único factor de la expansión del Covid-19 en la ciudad. "El partido no fue todo porque la chispa verdaderamente fue en el hospital de Alzano Lombardo, con un paciente con una pulmonía no reconocida y que contagió a pacientes, médicos y enfermeros. Ese es el foco del brote".