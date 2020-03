La Asturiana de Baloncesto devuelve el dinero de las licencias

La Federación Asturiana de Baloncesto quiere arrimar el hombro y ayudar a los clubes de la región, que están sufriendo la parálisis de las competiciones por la pandemia del coronavirus. La entidad que preside Juan José Cachero devolverá el dinero que los clubes pagaron en concepto de cuota de inscripción en las competiciones federadas regionales y también el de las licencias de los jugadores. A los equipos que compiten en categoría nacional y que por lo tanto pagan su inscripción a la Federación Española se les devolverá la parte de la cuota que va destinada a la Asturiana.

En total, en Asturias hay más de 3.000 licencias (no se incluyen las de categorías escolar, que gestiona el Principado), 80 clubes y 239 equipos. Desde la Federación reconocen que se trata de "una cantidad importante". Si bien, el presidente de la entidad, Juan José Cachero, entiende que es lo que corresponde en estos momentos, más aún teniendo en cuenta que la Federación atraviesa por un buen momento económico: "Consideramos que no solo se trata de un tema económico, es una forma de reconocer y apoyar la buena labor que hacen los clubes", remarca. Una forma de "arrimar el hombro para que estos clubes no lo pasen tan mal".

Por otra parte, y anteponiendo "la salud de todo el mundo" y "acatando lo que decida el Gobierno", el presidente de la Federación espera que las competiciones de esta temporada "puedan tener un campeón". Así lo reflejaron desde la Federación en una circular que se ha enviado a todos los clubes: "Esta Federación quiere poner de manifiesto el deseo y la voluntad de que la totalidad de las categorías puedan tener continuidad, obviamente cuando sea posible, concluyendo las mismas con el campeón correspondiente".

Para hacerlo, la Federación ha emplazado a los clubes a decidir la mejor manera de acabar la temporada una vez haya pasado toda la situación derivada de esta pandemia: "Una vez finalizado el periodo de alerta sanitaria, y previa autorización correspondiente de los órganos de gobierno, convocaremos a clubes y colegios para adoptar el mejor sistema de competición posible", concluye la circular enviada a los equipos.