Alonso: "En motor, la edad no importa; lo que cuenta es el crono"

Fernando Alonso mantuvo ayer una charla a través de su cuenta de Instagram con el cantante David Bisbal en el que hablaron de la situación que atraviesa la sociedad con el coronavirus y, también, de deporte. "Pensar en las carreras me cuesta trabajo. Ahora mismo no pienso en Indianápolis o en un objetivo. No tengo el cuerpo para cosas superficiales", explicó el ovetense. El cantante le preguntó por sus opciones de regresar algún día a la Fórmula 1, defendiendo que la edad no debe ser obstáculo para un eventual regreso a la competición que le vio impornerse en un par de ocasiones, a lo que Fernando Alonso respondió sin mojarse argumentando que "en motor, la edad no es importante. Lo hemos visto con Carlos Sainz en el último Dakar. Lo que cuenta es el crono. Hamilton tiene 35 años y Bottas, 24, pero va más rápido el de 35".