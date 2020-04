El ciclista Iván García Cortina anuncia que el cambio en el calendario de carreras le obliga a aplazar su boda

El ciclista asturiano Iván García Cortina, que pasa el período de confinamiento en su casa de Andorra, ha desvelado que la crisis provocada por el COVID-19 le ha obligado a aplazar su boda, prevista para el 24 de octubre, una vez acabada la temporada de competición. En conversación con el "youtuber" Ibon Zugasti, Cortina explica que la modificación del calendario, provocada por el parón de las carreras, ha afectado también a su vida personal: "Me iba a casar el 24 de octubre y lo tengo que aplazar por el coronavirus. Todas las carreras que no se están haciendo ahora se van a pasar a octubre. Si me caso, quiero ir de vacaciones, no me quiero perder la luna de miel y el viaje de novios en competiciones. Porque así, ni te centras en las carreras, ni te centras en la boda, ni disfrutas".