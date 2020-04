Abelardo: "Tengo ganas de decir 'te quiero' a mis padres"

Abelardo ha vuelto. El exrojiblanco, ahora entrenador del Espanyol, vive en Gijón el estado de alarma después de que suspendiera la Liga. El Pitu regresó a Asturias en coche junto a los también exrojiblancos Iñaki Tejada y Tomás Hervás, miembros de su cuerpo técnico. "En el Espanyol hemos tenido diez casos, ocho de jugadores y dos del cuerpo técnico que han tenido coronavirus", explicó el gijonés sobre la situación de su club, uno de los más castigados del fútbol profesional español por el COVID-19.

"No he visto a mis padres ni a mi abuela (de 89 años) por miedo a contagiarlos", explicó Abelardo durante una entrevista concedida al programa "Tiempo de juego" de la Cadena Cope. El Pitu se encuentra en su casa de Gijón, junto a su mujer y sus dos hijos, a la espera de retomar la competición. "En plan egoísta pediría que no sirviese para nada, pero lo que quiero es jugar", sentenció. El Pitu, en todo caso, aseguró que "en lo que menos estás pensando ahora es en el fútbol. No soy mucho de dar abrazos a los amigos, o de decir 'te quiero' a mi padre o mi madre. Ahora tengo ganas de hacerlo. Valoro mucho el día, sentirlo, tener la suerte de seguir aquí".