Calderón, sobre la NBA: "Mejor jugar a puerta cerrada que no jugar"

José Manuel Calderón, exjugador y actualmente asistente especial de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA), reconoció ayer que hablar de fechas para la vuelta de la NBA es "complicado" aunque aseguró que, para cuando se pueda retomar la competición es "mejor tener partidos a puerta cerrada que no tenerlos". La pandemia de coronavirus está afectando a la NBA, que no se sabe si podrá terminar la temporada o no.