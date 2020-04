Íñigo Martínez descarta jugar la final de la Copa del Rey sin público

Iñigo Martínez cree que una final de la Copa del Rey sin público "no puede ser" ante lo histórico del enfrentamiento entre el Athletic Club y la Real Sociedad, por lo que cree que ni se debería plantear a pesar de lo complicado que sería disputarla con aficionados en las gradas por la pandemia de COVID-19. "Tanto los clubes como los jugadores descartamos esa opción totalmente. No puede ser una final sin nuestro público, no sería igual. Sería extraño y no lo barajamos".