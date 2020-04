La joven Candela le escribe al baloncesto: "Te echo tanto de menos"

El deporte se ha parado para todos por culpa del la pandemia del coronavirus. No solo los equipos de las grandes ligas que se ven por televisión y que cuentan con los mejores de sus respectivos deportes se han tenido que quedar en casa. Detrás, un montón de niños y jóvenes para los que su deporte favorito suponía una parte muy importante de su vida han tenido que guardar sus equipaciones y quedarse confinados en su domicilio.



Una de esas jóvenes es Candela, que forma parte del Infantil B del Liberbank Oviedo Baloncesto. La joven quiso dedicarle una carta al deporte de la canasta que el club al que pertenece quiso compartir con sus aficionados a través de la red social Twitter:





Nuestra jugadora Candela, del Infantil B, nos regala esta carta dedicada al baloncesto y que nos gustaría compartir con todos vosotros.



"Querido Baloncesto ??Te echo tanto de menos..."#YoMeQuedoEnCasa #ElOCBSeQuedaEnCasa pic.twitter.com/LjPX2vXjs9 — Oviedo Club Baloncesto (@oviedocb) April 14, 2020

Y lo razona: "Gracias a ti he conocido a gente increíble de distintos sitios. Me has hecho querer conseguir algo en el futuro, gracias a ti he viajado mucho, también me has hecho vivir experiencias inolvidables, he aprendido a hacer la maleta en tiempo récord, y, sobre todo, me has hecho aprender muchas cosas".