Zurutuza no entiende que no se les permita correr en Zubieta

El futbolista de la Real Sociedad Zurutuza dijo que no entiende que no permitan a los jugadores del equipo donostiarra ir a Zubieta "a correr". El club guipuzcoano comunicó que los jugadores que lo desearan, de manera voluntaria, podrían ejercitarse individualmente en las instalaciones de Zubieta. Sin embargo, el Consejo Superior de Deportes (CSD) se mostró contrario a esa decisión al entender que el decreto sobre el estado de alarma prohíbe la apertura de cualquier centro deportivo, y la Real Sociedad decidió acatar esa interpretación. Zurutuza, en su cuenta personal de Twitter, se mostró disconforme con no poder regresar al trabajo. "No entiendo la decisión que se ha tomado con no dejarnos ir a las instalaciones de Zubieta a correr, acudiendo tres personas a un campo de hierba de una hectárea aproximadamente".