Una canterana del Oviedo Baloncesto: "Prometo no rendirme, seguiré trabajando para volver más fuerte"

Las redes sociales son el único consuelo que jugadores, técnicos y aficionados del Liberbank Oviedo Baloncesto tienen para sobrellevar todo este tiempo sin poder disfrutar de su pasión por el baloncesto por culpa de la crisis sanitaria del coronavirus. Si hace unos días, Candela, una de las canteranas del club, le envió una emotiva carta al baloncesto, ahora ha sido Claudia, del Cadete A, la que ha escrito otra emotiva misiva al deporte que tanto le gusta:





Hoy amanecemos con una nueva carta de nuestra jugadora Claudia, del Cadete A, donde nos cuenta lo que echa de menos el baloncesto...



La jugadora del Cadete Femenino, Nuria, quiere mandar un mensaje de ánimo a todos los entrenadores de la cantera OCB con este bonito collage.



En ella reconoce que no puede dejar de pensar en que. También le reconoce al baloncesto haberle enseñado a levantarse y a "seguir trabajando". Por eso, le hace una promesa al deporte que tanto le gusta: "Prometo no rendirme, seguiré trabajando para volver más fuerte y cumplir todas estas metas y objetivos, aún nos queda mucho camino por delante", añade. Para concluir, insiste en darle las "gracias" al baloncesto por haber conocido a gente a la que dice querer mucho.