La Federación no llega a un acuerdo con los clubes sobre la cancelación de la LEB Oro, donde compite el OCB

La Federación Española de Baloncesto y los clubes de la LEB Oro, entre los que se encuentra el Liberbank Oviedo Baloncesto, han tenido hoy una reunión, a la que no ha asistido Jorge Garbajosa, presidente de la Federación, en la que se buscaba tomar decisiones sobre el futuro inmediato de la competición, algo que no ha sucedido. El principal escollo está en la forma en la que se van a decidir los ascensos a la ACB.

Hay pocas dudas acerca de que la liga regular de la LEB Oro se va a cancelar, puesto que parece complicado reunir de nuevo a las plantillas y, además, es difícil prever cuándo se podrá volver a retomar la competición con seguridad. Otra cosa diferente es la opción de jugar una competición en la que se decidan las dos plazas de ascenso. La divergencia ahí está entre los que quieren que los ascensos sean automáticos (parece evidente que se trata de los dos primeros clasificados, Valladolid y Gipuzkoa, que serían los beneficiarios de esta medida) y los que apuestan por celebrar algún tipo de torneo entre los primeros clasificados para determinar esas dos plazas.

En el caso del Oviedo Baloncesto, su posición en la clasificación, antepenúltimo, en descenso, hace que su principal objetivo sea que no haya descensos a LEB Plata o que al menos estos no se decidan por la clasificación actual, algo que parece bastante factible. La ACB ha llegado a un acuerdo ya para intentar disputar el título entre los doce primeros clasificados. La máxima competición de baloncesto en España también ha apostado porque no haya descensos esta temporada. Esta apuesta de la ACB también afecta a la LEB Oro porque, aunque no vaya a haber descensos de la ACB, no se ha cerrado la puerta a que se mantengan los ascensos de la segunda categoría a la primera.

Esta información servirá para que los clubes intenten llegar por fin a un acuerdo el próximo jueves, día en el que se han emplazado para volver a hablar del asunto. Aún se desconoce si en esta ocasión contarán con la presencia de Jorge Garbajosa y si la Federación propondrá algún tipo de plan para dar por terminada la temporada de su principal competición de la que mejor forma posible. De momento, los clubes que la componen siguen sin certezas sobre un futuro que se plantea incierto para el deporte de la canasta.