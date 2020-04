El título ACB se decidirá en una sede única y no habrá descensos

Los clubes de la ACB decidieron ayer por unanimidad que la competición se reanude, si es posible, con una concentración de los doce primeros equipos clasificados antes de la suspensión y que no haya descensos. Esta medida acerca un poco más a la permanencia al Liberbank Oviedo (LEB Oro) y al Círculo Gijón (LEB Plata), que ocupaban puestos de descenso en el momento del parón de las competiciones.

"Es una buena noticia, pero todavía no hay nada definitivo", señaló el presidente del Oviedo Baloncesto, Fernando Villabella, que hace tiempo se convenció de que no sería posible jugar las diez jornadas que faltan de la Liga LEB Oro. Ayer, en la segunda reunión de los clubes con la Federación Española no hubo acuerdo sobre la cancelación de la competición, principalmente por la dificultad para decidir los posibles ascensos.

En la reunión telemática de la ACB se acordó "establecer junto a las autoridades competentes un protocolo sanitario para la reanudación de los entrenamientos y de la competición que garantice la salud de todos los participantes". La ACB señala que se acordó "dar por finalizada la Liga Regular por causas de fuerza mayor. Al quedar pendiente un tercio de la competición, no se producirán descensos a la LEB Oro".

El sistema acordado para decidir el título en ACB será mediante "una fase final que disputarán los 12 primeros en la Liga Regular, y que se celebraría en una sede única". También apunta que "en próximas fechas se designará la sede donde se disputará esta fase final" y que "a tal efecto se fija un mínimo de tres semanas de preparación antes de la reanudación de la competición". Los clubes han establecido "el 31 de mayo como fecha máxima para, en función de las medidas tomadas por las autoridades, decidir la disputa de la fase final o dar por concluida la Liga Endesa 19-20". Se ha fijado el 10 de julio como tope para la finalización de la Liga Endesa 19-20.

"En caso de tener que dar por finalizada definitivamente la competición el 31 de mayo, el título de Liga quedaría desierto", anunció la ACB.