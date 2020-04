Los test a los futbolistas disparan la polémica

El proyecto de La Liga para realizar miles de test de detección del coronavirus a futbolistas de Primera y Segunda División ha disparado la polémica. Por un lado, los jugadores temen la posibilidad de contagiarse, pese a los protocolos elaborados de vuelta a la actividad. Por otro, los médicos de los clubes lamentan la falta de respuesta de La Liga a sus dudas. Y, por último, las posibles críticas por el uso masivo de pruebas que todavía no llegan al cien por ciento del personal sanitario.

"Muy pronto me parece", respondió la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, tras el anuncio de que el próximo martes se realizarán los primeros test a los futbolistas profesionales. Lozano añadió que explicó será el Ministerio de Sanidad el que tomará la decisión de "cuando" y "quiénes" accederán a los test para el regreso a la actividad de los deportistas españoles, en función de la evolución de la pandemia de la COVID-19.

La pregunta clave de futbolistas y médicos ha quedado sin contestar: ¿Qué ocurrirá si se detecta uno, dos o tres casos en los entrenamientos? "No hay, de momento, respuesta, o al menos a nosotros no nos la dieron", advirtió el doctor Rafael Ramos, presidente de la Asociación Española de Médicos de Fútbol. El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, reconoció que entendía la incertidumbre de los futbolistas y hasta su miedo, pero aseguró que todo se realizará con seguridad y en condiciones. Los médicos de los clubes, muy especialmente los de Segunda, son críticos con la manera en que La Liga plantea el regreso a la competición.

Además, algunos futbolistas, han expresado su temor de que la sociedad les critique por contar con todo tipo de test, cuando ni siquiera tienen los médicos y sanitarios que están salvando vidas (y contagiándose) en los hospitales. "Entiendo a la gente cuando nos considera unos privilegiados", comentó Gio Zarfino, capitán del Extremadura, "pero también me gustaría que nos entendiesen a nosotros. Nosotros somos unos trabajadores, unos empleados, y nos sometemos a los test que nos dice nuestra empresa para poder trabajar. No creo que nosotros seamos los culpables de que no haya test para todo el mundo. Evidentemente que, por ese motivo, nos sentimos mal e incómodos".

La Liga, con autorización del Gobierno, ha contratado a una empresa privada (Synlab) para que acuda el martes a las instalaciones de los clubes para realizar el primer test (PCR) y, posteriormente, los serológicos a la lista de personas que cada club ha enviado a la patronal. Algunos médicos sugieren que el Gobierno "haga una campaña mentalizando a la población de que el fútbol se presta a comprobar, con la vuelta a la actividad, cual es el auténtico estado de la pandemia y si se puede o no volver a la normalidad pausadamente".