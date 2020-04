El mundo del deporte despide a Michael Robinson

El mundo del deporte se encuentra este martes 28 de luto. El exfutbolista Michael Robinson ha fallecido a los 61 años de edad, víctima de un cáncer contra el que llevaba luchando dos años.



Una triste noticia que su familia ha querido comunicar a través de su perfil de Twitter: "Con tremenda tristeza os comunicamos el fallecimiento de Michael. Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado. Os estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre TAN FELIZ, nunca caminó solo. Gracias".







We're deeply saddened by the passing of former player Michael Robinson, aged 61.



The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Michael's family and friends at this sad time.



Rest in peace, Michael. pic.twitter.com/o8Zu3hjICc