Las peñas del Oviedo y parte de las del Sporting, contra el regreso de la Liga

El fútbol, en segundo plano. Incluso para los que viven más de cerca y con más pasión el mundo del balón. Miles de aficionados de toda España se han unido para reclamarle a la Liga que la competición no regrese hasta que se den las condiciones idóneas. Es decir, hasta que se haya superado la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. El movimiento, coordinado por la FASFE (Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español), pide bajo la etiqueta #noesfutboleslaliga que Tebas dé un paso atrás. Las peñas del Oviedo han apoyado de forma unánime la protesta, mientras que las del Sporting se dividen entre los que suscriben la moción y los que se quedan al margen.

Entre los seguidores azules no hay un atisbo de duda: el fútbol solo puede volver cuando "se haya logrado vencer al COVID-19". En un comunicado que lleva la firma de la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (APARO), Symmachiarii y Fondo Norte 1926, los seguidores expresan su posición: "Manifestamos nuestro más absoluto rechazo a la decisión de reiniciar la liga, una postura totalmente indecente e inhumana viendo las circunstancias actuales", Y añaden: "No podemos compartir cómo una actividad no esencial pretende saltarse todas las medidas sanitarias que se están aconsejando a todos los ciudadanos".

El comunicado azul acusa a Tebas, presidente de la Liga, y Rubiales, máximo dirigente de la Federación, de mostrar una imagen "de dos personas alejadas de la realidad" y solicitan los aficionados al Oviedo y a la patronal que recojan "este sentimiento y se den cuenta de que el fútbol ahora mismo importa poco" y que debe regresar "cuando el resto de la sociedad y el país hayan logrado vencer al COVID-19". Los peñistas son directos: "La sociedad está luchando contra el virus y todos estamos comprometidos en ayudar a nuestros sanitarios y servicios de profesionales, comprometidos con ayudar a nuestros vecinos y comprometidos, sobre todo, con evitar el contagio, la propagación del virus y seguir a rajatabla lo que los expertos sanitarios nos demandan".

En el sportinguismo existe división de opiniones entre las dos agrupaciones de peñistas. Unipes apoya la medida de otros clubes de FASFE y recalca que "sin afición en las gradas no hay fútbol, es otra cosa". En un comunicado muestran su opinión: "Erradicar el componente social del fútbol al celebrar los encuentros cuando es imposible que haya afición en las gradas, solo puede ser considerado normal por dirigentes de un fútbol enfermo". Unipes también utiliza como argumento para defender su postura la vuelta los test previstos para los jugadores: "Usarán recursos médicos imprescindibles en otros sectores como los profesionales sanitarios".

Por su parte, la Federación de Peñas Sportinguistas, a través de su presidente Jorge Guerrero, se ciñe a la postura contraria, aprobada por Aficiones Unidas. "Está claro que el fútbol sin el aficionado y a puerta cerrada pierde su esencia, pero es una situación es excepcional y todo debe empezar a funcionar, incluido el fútbol, como han hecho otros sectores como la industria, la construcción o la pesca", exponen. Guerrero también afirma que "casualmente los que no quieren que se juegue son equipos de la zona baja, como Oviedo, Racing, Deportivo de la Coruña o Espanyol".

El permiso para que los clubes profesionales puedan empezar a entrenarse en sus ciudades deportivas a partir del próximo lunes sugiere que el proceso para recuperar la competición coge cuerpo. El calendario previsto por la Liga gana fuerza con la decisión gubernamental, que permitirá la primera fase de regreso a la rutina, con sesiones individuales. Después, llegará el trabajo por grupos; y, finalmente, la plantilla completa a las órdenes de cada entrenador. El regreso ya tiene un itinerario (la competición refresaría mediado junio), pero aficionados de toda España se han unido para pedir un cambio de rumbo: hay cosas más importantes que el fútbol.