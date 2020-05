El Telecable se ve como el único perjudicado por la Federación

El Telecable Gijón, tras recibir la confirmación de que queda fuera de las competiciones europeas para la próxima temporada, se considera el único equipo que ha salido perjudicado por las decisiones tomadas por la Federación Española de Patinaje. No obstante el club gijonés tratará de buscar alguna solución en la que ningún club se sienta perjudicado.

Los responsables del club gijonés son conscientes de la dificultad que entraña para la Federación la toma de decisiones tras la situación creada por la suspensión de la liga, pero consideran "sorprendente que pueda haber dos clasificaciones diferentes en una misma jornada (final de la primera vuelta)". Para el club gijonés, "la liga está suspendida sin haberse jugado todos los partidos, por lo que cabría utilizar el mismo criterio que para la Copa de la Reina", esto es, gol average general y no el particular, para dilucidar los desempates a puntos.

El Telecable Gijón señala que las "decisiones de la Federación buscaban no perjudicar a los equipos, de ahí que se declarase un campeón, se anulasen los descensos y se otorgasen ascensos", por lo que se considera "el único club perjudicado en la toma de decisiones, ya que al hecho de no poder optar a ningún título de los tres que teníamos en juego esta temporada y que nos abrían la vía para clasificarnos a jugar competición europea la próxima temporada, se suma que con esta decisión actual nos vemos perjudicados también con la no participación en la próxima temporada europea".

Las resoluciones de la Federación Española sobre el final de las competiciones también afectaron a otro equipo asturiano, pero en este caso para bien. El Oviedo Booling, que ocupaba plaza de descenso, seguirá la próxima temporada en la OK Liga Plata. El Booling era penúltimo en el momento de la suspensión y, al igual que el último, el Jolaseta, se mantiene en la categoría, que la próxima temporada se amplía a 24 equipos.